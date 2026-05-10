Спасатели нашли погибшего после ЧП с лодкой в Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

В Башкирии на реке Белой перевернулась моторная лодка с тремя мужчинами. Один человек погиб, сообщили в МЧС республики.

Инцидент произошел в Благовещенске в районе затона. По данным спасателей, после опрокидывания лодки двое мужчин смогли самостоятельно выбраться на берег.

На поиски третьего пассажира выехали сотрудники экстренных служб. Позже 41-летнего мужчину обнаружили в воде без признаков жизни.

В настоящее время обстоятельства и причины произошедшего устанавливают следственные органы.

