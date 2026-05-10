В Башкирии ожидаются заморозки до –6 градусов

Ночью температура воздуха местами уйдет в минус

Жителей Башкирии предупредили о ночных заморозках. По данным Башгидрометцентра, в ближайшие сутки температура воздуха в республике местами опустится до –6 градусов.

Ночью ожидаются заморозки как в воздухе, так и на поверхности почвы — от –1 до –6°, местами температура может составить до +3°. Днем воздух прогреется до +11…+16 градусов.

Синоптики также предупреждают о тумане на отдельных участках дорог ночью и утром. Видимость местами снизится до 500–1000 метров.

Существенных осадков в регионе не прогнозируется, однако днем местами возможны порывы ветра до 14 м/с.

