Первый самолет Anka Air отправился из Уфы в Турцию

Уфа получила новый авиарейс в Анталью

Из Уфы запустили первый рейс турецкой авиакомпании Anka Air в Анталью. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта башкирской столицы.

Первый самолет нового перевозчика отправился на популярный турецкий курорт накануне. Anka Air будет выполнять рейсы для туристов из 11 российских городов, включая Уфу, Екатеринбург, Казань, Самару, Минеральные Воды, Сочи, Краснодар, Челябинск, Саратов, Волгоград и Нижний Новгород.

Следить за расписанием вылетов из Уфы пассажиры могут на официальном сайте аэропорта.

