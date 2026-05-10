В Башкирии зарегистрировали 25 туристических групп с детьми

В республике зарегистрировали 20 водных и 5 пеших групп

В Башкирии зарегистрировали 25 туристических групп, отправившихся в походы по территории республики. В их составе находятся 280 человек, включая 51 ребенка.

Как сообщили в экстренных службах, большинство маршрутов проходят по воде — зарегистрировано 20 водных туристических групп. Еще пять групп выбрали пешие походы.

Жителям и гостям республики напомнили о необходимости заранее регистрировать туристические маршруты в МЧС России. Это позволяет спасателям быстрее определить местоположение путешественников и оперативно прийти на помощь в случае чрезвычайной ситуации или происшествия на маршруте.

