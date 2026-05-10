В Башкирии запись к врачам через МАХ пока только обсуждают

Жителям рекомендуют записываться заранее, а не ждать живую очередь

В Минздраве Башкирии сообщили, что возможность записи к врачам через мессенджер МАХ пока находится на стадии рассмотрения. Об этом представители ведомства рассказали, отвечая на жалобы жителей на сложности с записью к психиатру для получения медицинских справок.

Сейчас оформить запись на прием можно по телефону в будние дни с 08:00 до 20:00. В Минздраве заверили, что линии работают в штатном режиме, а обращения принимают пять операторов.

В ведомстве отметили, что запись открывается на 14 дней вперед, а сроки ожидания плановой медицинской помощи соответствуют установленным нормативам программы госгарантий.

Получить необходимую справку жители могут в филиалах по пяти адресам: на улицах 50 лет СССР, Ленина, Кадомцевых, Архитектурной и 8 Марта.

Также в Минздраве пояснили, что оформить документ можно и в порядке живой очереди, однако пациентам рекомендуют записываться заранее на конкретную дату и время.

«Это позволяет оптимизировать и время пациента, и работу врача», — подчеркнули в министерстве

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.