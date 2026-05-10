В Башкирии спасли чомгу, запутавшуюся в рыболовной леске

Фото: Аслы-Куль

В Башкирии сотрудники нацпарка «Аслы-Куль» спасли редкую водоплавающую птицу, запутавшуюся в рыболовной леске. Чомгу, или большую поганку, удалось освободить благодаря помощи орнитолога Эльзы Габбасовой и руководителя парка Гузель Гильмановой, сообщили в Минэкологии республики.

Инцидент произошел ранним утром у озера. Специалисты заметили птицу, чьи голова, шея, крылья и лапы были туго опутаны остатками лески. Испуганная чомга сначала попыталась скрыться от людей, однако вскоре вернулась к берегу. Из-за сильного истощения птица уже не сопротивлялась и позволила приблизиться.

Орнитолог и руководитель нацпарка осторожно освободили большую поганку из опасной ловушки, после чего бережно отпустили обратно в воду. По словам специалистов, без помощи птица могла погибнуть, так как не могла полноценно передвигаться и добывать пищу.

В Минэкологии напомнили, что оставленные на природе рыболовные снасти и леска представляют смертельную опасность для птиц и животных. Жителей и туристов призвали убирать за собой мусор и по возможности собирать опасные отходы, найденные на берегах водоемов.

Примечательно, что именно чомга была выбрана Союзом охраны птиц России символом 2026 года

