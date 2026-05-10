В Башкирии продлили режим «черного неба» в трех городах

В трех городах Башкирии продлили режим неблагоприятных метеоусловий, известный как режим «черного неба». Ограничения будут действовать в Уфе, Стерлитамаке и Салавате до 20:00 11 мая, сообщили в Башгидрометцентре.

В период действия режима в приземном слое атмосферы возможно накопление вредных примесей. Причиной становятся слабый ветер, штиль и недостаточное рассеивание загрязняющих веществ в воздухе.

В Башгидрометцентре уточнили, что о дальнейшей отмене или продлении режима сообщат в зависимости от погодной обстановки и сохранения неблагоприятных условий.

Напомним, режим «черного неба» в Уфе, Стерлитамаке и Салавате действует с 4 мая.

