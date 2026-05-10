Более 60 нетрезвых водителей задержали в Башкирии за день

Сотрудники ГАИ также пресекли десятки нарушений при перевозке дете

В Башкирии за сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили 61 водителя, управлявшего автомобилем в состоянии опьянения. Троих нарушителей привлекли к уголовной ответственности за повторную пьяную езду. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Севастьянов.

Как сообщили в ГАИ республики, в рамках профилактической акции «Безопасная дорога» всего зафиксировали более 1200 нарушений правил дорожного движения.

Инспекторы ДПС пресекли 42 нарушения правил перевозки детей, а также выявили 10 случаев управления транспортом водителями, ранее лишенными прав.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 26 фактов выезда на встречную полосу в запрещенных местах, что создает повышенную опасность для других участников движения.

В ходе профилактического мероприятия «Мототехника» также выявили 14 нарушений ПДД, допущенных водителями мотоциклов и другого двухколесного транспорта.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.