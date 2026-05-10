Охотники Башкирии смогут подать заявки на добычу барсуков и байбаков с 21 мая

Подать можно только одно заявление на каждый вид животных

В Башкирии стартует прием заявлений на получение разрешений для добычи барсуков и степных сурков (байбаков). Подать документы для участия в жеребьевке можно будет с 21 по 31 мая, сообщили в Минэкологии республики.

В 2026 году в регионе установили квоты на добычу 130 барсуков и 43 байбаков. Разрешения распределят по итогам жеребьевки.

В ведомстве уточнили, что охотник может подать только по одному заявлению на добычу каждого вида охотничьих ресурсов. При этом выбрать можно территорию общедоступных охотничьих угодий лишь одного муниципалитета.

