В Башкирии выставили на торги стадо из 79 коров за 2,8 млн рублей

Начальная стоимость муниципального стада превышает 2,8 млн рублей

В Башкирии вновь выставили на продажу крупное стадо коров. Администрация Краснокамского района объявила электронный аукцион по продаже 79 голов крупного рогатого скота, находящегося в муниципальной собственности.

Согласно информации о торгах, приватизации подлежат коровы черно-пестрой и симентальской пород со средней упитанностью. Животные содержатся на территории Шушнурского сельского поселения в хозяйстве ООО «Крестьянский двор».

Начальная стоимость лота составляет 2,83 млн рублей. Торги пройдут в электронной форме на площадке «Сбербанк-АСТ», а прием заявок от участников продлится до 1 июня.

Отмечается, что муниципалитет уже пытался реализовать имущество ранее. В 2025 году было организовано несколько аукционов, однако они не состоялись, а итоги одной из процедур впоследствии отменили.

