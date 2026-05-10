НовостиОбщество10 мая 2026 5:26

В Башкирии за день произошло четыре возгорания сухой растительности

С начала года площадь лесных пожаров в регионе превысила 55 гектаров
Все возгорания в районах республики удалось оперативно потушить

За минувшие сутки в Башкирии зафиксировали четыре случая возгорания сухой травы. Палы произошли в Калтасинском, Салаватском, Стерлитамакском и Янаульском районах, сообщили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, все очаги возгорания были оперативно ликвидированы.

С начала 2026 года в регионе зарегистрировали шесть лесных пожаров, общая площадь которых превысила 55 гектаров. Кроме того, произошло 144 случая горения сухой растительности на территории более 219 гектаров.

