В Башкирии за день произошло четыре возгорания сухой растительности

Все возгорания в районах республики удалось оперативно потушить

За минувшие сутки в Башкирии зафиксировали четыре случая возгорания сухой травы. Палы произошли в Калтасинском, Салаватском, Стерлитамакском и Янаульском районах, сообщили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, все очаги возгорания были оперативно ликвидированы.

С начала 2026 года в регионе зарегистрировали шесть лесных пожаров, общая площадь которых превысила 55 гектаров. Кроме того, произошло 144 случая горения сухой растительности на территории более 219 гектаров.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.