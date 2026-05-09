В День Победы в уфимском перинатальном центре родился мальчик

Первый малыш в День Победы появился на свет в перинатальном центре Башкирии. Мальчика назвали Таир, его вес составил 2,8 кг. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

По словам главы ведомства, роды проходили в партнерском формате: отец ребенка находился рядом и поддерживал жену. Известно, что у супругов это уже второй ребенок, и дома малыша ждет старшая сестра.

В министерстве добавили, что и мама, и новорожденный чувствуют себя хорошо.

Ранее в Уфе чествовали тех, кто подарил нам мир. Во дворе дома 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Асхата Мингазетдинова офицеры следственного комитета Башкирии устроили торжественный парад. Под окнами фронтовика прошли кадеты, юнармейцы и студенты, для него выступили творческие коллективы.

Ветеран ушел на фронт в 17 лет, воевал на Западном, Брянском и 2-м Белорусском фронтах, получил четыре ранения, награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». И сегодня, в 101 год, он продолжает писать книги и заниматься живописью. Так День Победы объединил начало новой жизни и живую память о героическом прошлом.

