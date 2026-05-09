101-летнему фронтовику из Уфы устроили торжественный марш под окнами

Ветеран ушел на фронт в 17 лет.

Во дворе дома, где живет 101-летний участник Великой Отечественной войны Асхат Мингазетдинов, офицеры следственного комитета Башкирии организовали торжественный парад. Под окнами ветерана прошли кадеты, юнармейцы и студенты, а для фронтовика выступили творческие коллективы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Асхат Мингазетдинов ушел на фронт, когда ему было 17 лет. Он воевал на Западном, Брянском и 2-м Белорусском фронтах, получил четыре ранения. Ветеран награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». После войны он получил звание заслуженного врача Башкирии, написал более 70 научных трудов, боролся с опасными инфекциями. И сейчас, в свои 101 год, ветеран продолжает писать книги и заниматься живописью.

