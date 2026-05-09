Радий Хабиров возложил цветы к памятнику Шаймуратова на Советской площади Уфы

Радий Хабиров в День Победы возложил цветы к памятнику Минигали Шаймуратова.

9 мая, в День Великой Победы, на Советской площади Уфы глава Башкирии Радий Хабиров возложил цветы к памятнику Героя России, легендарного комдива Минигали Шаймуратова. В церемонии также участвовали депутаты Госдумы и Госсобрания, члены правительства, представители ветеранских организаций и боевых братств, а также участники специальной военной операции. Именно с этого места в марте 1942 года командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии докладывал руководству республики о готовности бойцов к отправке на фронт.

В годы войны 112-я дивизия одержала победы на Брянском, Воронежском и Юго-Западном фронтах, отличилась в Сталинградской битве. За массовый героизм ее переименовали в 16-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию. Воины соединения участвовали в Черниговско-Припятской операции (за что дивизия получила почетное звание Черниговской), в битве на Днепре, освобождали Украину, Белоруссию, Польшу, штурмовали Берлин. 3 860 бойцов награждены орденами и медалями, 78 из них стали Героями Советского Союза, а пять – полными кавалерами ордена Славы.

Напомним, в годы войны из Башкирии ушли на фронт больше 700 тысяч жителей, почти половина из них не вернулась, а более 127 тысяч уроженцев республики числятся пропавшими без вести. Сейчас в строю остаются 58 фронтовиков, 26 из которых встретили вековой юбилей. В республике живут 4 079 тружеников тыла и 95 660 детей войны.

