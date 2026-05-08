Мэрия Уфы утвердила выплаты жителям за привлечение новобранцев на СВО

С 26 марта 2026 года помощь в комплектовании контрактников станет платной. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе финансово поддержут тех, кто поможет заключить контракт с добровольцами, отправляющимися в зону спецоперации. Соответствующий документ от 6 мая выложили на официальном сайте городской администрации. Там же прописали сумму, условия и порядок получения денег.

Как говорится в документе, житель России может содействовать в привлечении нового военнослужащего по контракту. Привлеченным считается гражданин, который заключил соглашение на год и более от города Уфы, имеет статус запасника, либо был призван военкоматами столичных районов, либо еще не служил и подлежит призыву. Главным условием является, чтобы его зачислили через местный пункт отбора.

За каждого такого человека помогающий получит 689 тысяч 655 рублей 17 копеек без учета налогов. Выплата полагается, если контракт подписали начиная с 26 марта 2026 года. При этом сам тот, кто оказывает содействие, не может быть одновременно и привлеченным бойцом.

Чтобы получить деньги, надо подать заявление по установленной форме в уфимскую мэрию. К нему прикладывают оригиналы паспорта, ИНН, СНИЛС и банковские реквизиты. После этого специальная комиссия в течение трех рабочих дней сама запросит в военкоматах или в пункте отбора выписку о заключении контракта.

В постановлении уточнили, что новые правила действуют задним числом – с 26 марта текущего года. Все выплаты идут из городского бюджета.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.