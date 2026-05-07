Замначальника управления земельных отношений Уфы смягчили меру пресечения

Верховный суд Башкирии смягчил меру пресечения чиновнику из «мэрского» дела.

Верховный суд Башкирии изменил меру пресечения одному из фигурантов крупного коррупционного дела. Речь идет о заместителе начальника управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы Рушате Фазлиахметове.

Как пояснили в объединенной пресс-службе судов республики, апелляция изучила обстоятельства дела, личность обвиняемого и его отношение к предъявленному обвинению и не нашла оснований для самой строгой меры – заключения под стражу. Суд решил, что для достижения целей следствия и чтобы чиновник не сбежал, достаточно более мягкого наказания. Теперь фигурант переведен под домашний арест до 28 июня.

Напомним, замглавы администрации, замначальника УЗИО и директор санатория подозреваются в превышении должностных полномочий. Ранее Рушата Фазлиахметова арестовали до 11 июля. Советский районный суд также избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий до 11 июля для директора санатория «Радуга» Алексея Силина.

Напомним, накануне, 6 мая, мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву меру пресечения также смягчили.

