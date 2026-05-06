Мавлиев и его защита в лице адвоката Булата Зиакаева заявляют, что обвинение построено на клевете.

Мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву смягчили меру пресечения. Такое решение принял Советский районный суд, сообщил адвокат градоначальника. Теперь чиновника переведут из следственного изолятора под домашний арест.

Напомним, ранее, 30 апреля, суд отправил Мавлиева в СИЗО до 11 июля. Мэра обвиняют сразу по двум коррупционным статьям: превышение должностных полномочий и получение взятки в особо крупном размере. Сам градоначальник на заседании заявил, что его оклеветали.

