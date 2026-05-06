НовостиЧто происходит6 мая 2026 10:07

Мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву смягчили меру пресечения

Советский райсуд решил отпустить градоначальника до 11 июля под домашний арест
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Мавлиев и его защита в лице адвоката Булата Зиакаева заявляют, что обвинение построено на клевете.

Мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву смягчили меру пресечения. Такое решение принял Советский районный суд, сообщил адвокат градоначальника. Теперь чиновника переведут из следственного изолятора под домашний арест.

Напомним, ранее, 30 апреля, суд отправил Мавлиева в СИЗО до 11 июля. Мэра обвиняют сразу по двум коррупционным статьям: превышение должностных полномочий и получение взятки в особо крупном размере. Сам градоначальник на заседании заявил, что его оклеветали.

