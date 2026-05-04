Салават Хусаинов временно возглавил Курултай Башкирии после смерти Толкачева

Константин Толкачев скончался на 74-м году жизни после продолжительной болезни.

Экс-вице-мэр Уфы Салават Хусаинов временно назначен исполняющим обязанности председателя Госсобрания – Курултая республики, сообщает UTV. Ранее он был заместителем Константина Толкачева, а до этого несколько лет работал вице-мэром Уфы и возглавлял районные администрации.

Напомним, в ночь на 4 мая после продолжительной болезни на 74-м году жизни скончался спикер Госсобрания – Курултая Башкирии Константин Толкачев. Последние 27 лет он оставался бессменным председателем регионального парламента и стоял у истоков зарождения парламентаризма в республике.

Ранее первые лица Башкирии выразили соболезнования родным и близким политика.

