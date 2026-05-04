«Ушла эпоха»: чем запомнился ушедший из жизни бессменный спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев

Спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Фото: Госсобрание-Курултай РБ

В ночь на 4 мая после продолжительной болезни на 74-м году жизни скончался спикер Госсобрания-Курултая Башкирии Константин Толкачев. Последние 27 лет он оставался бессменным председателем регионального парламента и вообще стоял у истоков зарождения парламентаризма в республике.

Свои соболезнования родным и близким политика высказали первые лица Башкирии.

- Это был очень крепкий, мужественный человек с несгибаемой волей к жизни. До конца своих дней оставался в бодром настроении, достойно переносил все тяготы, вел себя как настоящий офицер, - рассказал глава региона Радий Хабиров.

- Ушла целая эпоха. Это невосполнимая утрата для всех нас, для всей республики. Он был настоящим профессионалом своего дела, глубоко преданным региону и стране. Умел слышать, договариваться и находить опору в законе там, где другие видели только противоречия. И при этом всегда оставался открытым, позитивным человеком, - высказался премьер-министр республики Андрей Назаров.

Чем запомнился Константин Толкачев жителям республики, вспоминаем в нашем материале.

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР И ПОЛИТИК

Родился Константин Толкачев 1 марта 1953 года в Новокузнецке Кемеровской области. Трудовая биография будущего политика началась с должности помощника сварщика на металлургическом комбинате, куда он пришел в 1970 году. Позднее окончил Рязанскую высшую школу МВД СССР и построил карьеру в советской и российской милиции. В отставку ушел в звании генерал-майора внутренней службы.

Константин Толкачев впервые попал в башкирский парламент в марте 1995 года – его назначили председателем Законодательной палаты. В те годы Курултай республики был двухпалатным, а его первым спикером был бывший мэр Уфы Михаил Зайцев. В 1996 году Толкачев возглавил Уфимский юридический институт МВД. Эту работу он совмещал с парламентской деятельностью плоть до 2023 года. Являлся доктором юридических наук, имел звание профессора и входил в состав Академии военных наук и Российской академии юридических наук.

Начиная со II созыва башкирского парламента, избранного в 1999 году, Константин Толкачев бессменно занимал пост председателя Курултая до своей кончины. На этой должности он успел поработать сразу с тремя руководителями Башкирии, выстроив доверительные отношения и с Муртазой Рахимовым, и с Рустемом Хамитовым, и с нынешним главой региона Радием Хабировым.

О личной жизни парламентария известно довольно мало: в официальной биографии сообщается, что Константин Борисович был женат, с супругой Ниной они воспитали дочь.

ГРОМКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ

За долгие 27 лет, что Константин Толкачев возглавлял региональный парламент, он зарекомендовал себя как строгий и серьезный политик. Впрочем, несколько его высказываний надолго запомнились жителям Башкирии. Например, в октябре 2023 года Толкачев раскритиковал депутатов-коммунистов, призывавших «отменить» выросшего в Уфе и ставшего звездой мирового балета Рудольфа Нуреева. Они обвиняли танцовщика в нетрадиционных отношениях.

- Неужели в трудное для страны время фракция КПРФ не придумала ничего лучше, чем полить грязью выдающегося человека, которым мы все гордимся? А Нуреева пинать — много геройства не надо. Военкоматы открыты, набор добровольцев идет. Пока, к сожалению, ни один депутат от коммунистов на передовую не отправился, - заявил Константин Толкачев.

Также политик неоднократно заявлял о «кризисе западных демократических идей» и высказывался в пользу непопулярных инициатив от коллег-депутатов. Так, в октябре 2024 года спикер поддержал идею регионального «налога на бездетность» как способа решить демографическую проблему.

- Такой налог, при всей его непопулярности, может стать одним из стимулов, способствующих решению демографической проблемы, - заявил Толкачев. Впрочем, инициатива о введении такого налога так и осталась тогда на бумаге.

В 2025 году Толкачев озвучил собственную версию распада СССР, которая также вызвала немало дискуссий.

- Мы и сейчас во многом живем за счет экономики, созданной при СССР. Но тогда мы проиграли информационно, проиграли врагам, которые хотели развалить страну. Видимо, не устояли перед соблазном покупать импортные джинсы, стенки и магнитофоны, - заявил Константин Толкачев.

«КП-Уфа» приносит соболезнования родным и близким Константина Толкачева.

