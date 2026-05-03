В Башкирии привели в порядок 12 тысяч захоронений ветеранов

В Башкирии подвели итоги Дня поминовения и почитания. Как сообщили в Министерстве ЖКХ региона, жители республики активно участвовали в благоустройстве мест захоронений.

Всего в порядок привели около 12 тысяч могил участников Великой Отечественной войны, их вдов, тружеников тыла и ветеранов боевых действий. Также отремонтировано и окрашено порядка тысячи входных групп на кладбищах, вывезено более 6,5 тысячи тонн мусора.

В работах приняли участие около 100 тысяч человек. По словам министра Ирина Голованова, забота о захоронениях — важная часть сохранения памяти о близких.

