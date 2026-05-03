В Башкирии ищут пропавшую 68-летнюю женщину

Женщина ушла из дома 1 мая и не вернулась

В Башкирии объявлен поиск 68-летней Гузаль Комиссаровой, пропавшей в селе Старое Субханкулово Туймазинского района. Ориентировку распространил поисковый отряд Лиза Алерт.

По данным волонтеров, 1 мая женщина вышла из дома и не вернулась. Отмечается, что она нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост около 150 см, нормальное телосложение, седые волосы, каре-зеленые глаза. Была одета в темно-синюю полосатую футболку, светло-зеленое трико и черные резиновые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении женщины, просят сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.