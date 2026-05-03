Более 1300 нарушений ПДД выявили за сутки в Башкирии

Сотрудники Госавтоинспекция за прошедшие сутки выявили в Башкирии более 1300 нарушений правил дорожного движения в рамках профилактической акции «Безопасная дорога».

По данным ведомства, 65 водителей управляли транспортом в состоянии опьянения. Еще шесть человек привлечены к уголовной ответственности за повторное нарушение.

Кроме того, зафиксировано 50 случаев нарушения правил перевозки детей. В ходе отдельного рейда «Мототехника» выявлено более 30 нарушений среди водителей двухколесного транспорта.

