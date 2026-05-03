Проблема бродячих собак в Уфе дошла до Бастрыкина

Стая животных несколько лет держит в страхе жителей

Ситуация с безнадзорными собаками в Уфе привлекла внимание главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

По информации, размещенной в сети, возле одного из учебных заведений длительное время обитает стая агрессивных животных. Отмечается, что ранее они нападали на людей, однако меры по отлову не были приняты.

В Следственном управление по Башкирии возбуждено уголовное дело. Руководителю управления Владимиру Архангельскому поручено доложить о ходе расследования.

