В Башкирии ввели особый противопожарный режим

В Башкирии с 30 апреля по 12 июня введен особый противопожарный режим. Об этом сообщили в Управление гражданской защиты Уфы.

Мера связана с повышением температуры и риском возникновения природных пожаров. В этот период усиливается контроль за соблюдением правил пожарной безопасности.

Жителям запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, а также использовать открытый огонь, в том числе для приготовления пищи, на территориях лесов, парков и участков. Кроме того, вводится запрет на проведение пожароопасных работ.

Специалисты призывают соблюдать меры безопасности и быть внимательными, чтобы избежать возгораний.

