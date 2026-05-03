Матч «Уфы» и «СКА-Хабаровска» отменили из-за ограничений на полеты

Игра «Уфы» на Дальнем Востоке сорвалась из-за закрытого неба

Матч 32-го тура Лиги PARI между ФК Уфа и СКА-Хабаровск отменен. Решение приняла Футбольная национальная лига.

Как сообщили в уфимском клубе, команда не смогла вылететь в Хабаровск из-за введенного режима «Беспилотная опасность» и последующего закрытия воздушного пространства.

В клубе отметили, что направили соответствующие уведомления сопернику и руководству лиги. В настоящее время стороны продолжают обсуждать дальнейшие действия и ожидают официального решения по ситуации.

После 31 тура «СКА-Хабаровск» занимает 14-е место с 35 очками, «Уфа» идет следом на 15-й позиции, отставая на четыре очка.

