НовостиОбщество3 мая 2026 8:59

«Поезда здоровья» в Башкирии выявили более тысячи заболеваний

Среди них — сотни случаев с риском серьезных диагнозов
Источник:kp.ru
В Башкирии провели тысячи обследований

В рамках акции «Здоровая республика — здоровый регион» в Башкирии выявлено 1 843 заболевания, сообщили в Министерство здравоохранения Башкортостана.

Из них 649 случаев — с подозрением на социально значимые болезни. В том числе медики зафиксировали возможные онкологические заболевания, гипертонию и сахарный диабет.

Обследования проводились в районах с помощью «Поездов здоровья». Всего врачи провели более 29,3 тысячи приемов.

