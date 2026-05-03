«Поезда здоровья» в Башкирии выявили более тысячи заболеваний

В Башкирии провели тысячи обследований

В рамках акции «Здоровая республика — здоровый регион» в Башкирии выявлено 1 843 заболевания, сообщили в Министерство здравоохранения Башкортостана.

Из них 649 случаев — с подозрением на социально значимые болезни. В том числе медики зафиксировали возможные онкологические заболевания, гипертонию и сахарный диабет.

Обследования проводились в районах с помощью «Поездов здоровья». Всего врачи провели более 29,3 тысячи приемов.

