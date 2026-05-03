В Башкирии нашли потерявшегося грибника

Экстренные службы фиксируют десятки подобных случаев

В Аскинском районе Башкирии мужчина, отправившийся за грибами, потерялся в лесу. Об этом сообщили в Госкомитете по ЧС республики.

По данным экстренных служб, мужчине удалось самостоятельно найти дорогу, медицинская помощь ему не потребовалась.

Всего с начала года в службу поступило 40 сообщений о потерявшихся. В общей сложности в республике заблудились 70 человек, среди них — 18 детей.

