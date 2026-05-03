В Башкирии выставили на продажу мастерскую за 592 тысячи рублей

Администрация Сибайского сельсовета в Баймакском районе Башкирии объявила аукцион по продаже муниципального имущества.

На торги выставлены здание мастерской площадью 485,6 кв. м в деревне Калинино и земельный участок под ним площадью 1 118 кв. м. Объект построен в 1985 году и требует ремонта: часть окон и дверей отсутствует, также нет газа, водопровода и канализации.

Начальная стоимость лота составляет 592 тысячи рублей. Заявки на участие принимаются до 8 июня на электронной площадке Единая электронная торговая площадка.

