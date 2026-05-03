В Башкирии за сутки потушили девять ландшафтных пожаров

Все возгорания удалось быстро ликвидировать

В Башкирии за прошедшие сутки зарегистрировали девять случаев возгорания сухой растительности. Об этом сообщили в Госкомитете по ЧС республики. Очаги выявили в Баймакском, Бакалинском, Бирском, Благоварском, Благовещенском, Краснокамском, Кушнаренковском, Хайбуллинском районах, а также в Нефтекамске. Все пожары оперативно ликвидированы.

С начала 2026 года в регионе произошло шесть лесных пожаров на площади свыше 55 гектаров и 124 возгорания сухой травы, охвативших более 189 гектаров.

