Дожди и до +15: какой будет погода в Башкирии на выходных

В Башкирии в выходные, 2 и 3 мая, ожидается неустойчивая погода. По прогнозам синоптиков, в республике будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, а на юге — до умеренных.

Ветер западной четверти будет умеренным, местами с порывами. Температура воздуха в ночные часы составит от -1 до +4 градусов, днем потеплеет до +10…+15.

Погодные условия в оба дня будут схожими, без резких изменений.

