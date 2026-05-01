В Уфе задержали подростка за рулем питбайка

Фото: пресс-служба ГАИ Уфы

В Уфе сотрудники ГАИ остановили 16-летнего подростка, управлявшего питбайком без прав. Нарушение выявили на улице Кинельской во время рейда «Мототехника».

Юношу отстранили от управления в присутствии отца, в его отношении составили административный материал. Мототранспорт эвакуировали на специализированную стоянку.

Материалы также направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении родителей к ответственности.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.