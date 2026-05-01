В Башкирии участникам СВО и их семьям выдали 438 земельных участков

Регион также предлагает денежную компенсацию вместо земли

В Башкирии участникам специальной военной операции и семьям погибших военнослужащих предоставили 438 земельных участков. Об этом сообщил замминистра земельных и имущественных отношений региона Артур Аманбаев.

По его словам, 114 участков получили участники СВО, еще 324 — семьи погибших. Для героев и награжденных военнослужащих действует упрощенный порядок: им не требуется вставать на учет нуждающихся или проживать в муниципалитете не менее трех лет.

В ведомстве отметили, что работа по обеспечению льготных категорий землей продолжается. Всего с 2011 года на учет поставлены более 98 тысяч человек, из них участками обеспечены свыше 76 тысяч (78%). С учетом альтернативной выплаты в 250 тысяч рублей показатель достигает 83%.

