Глава СК России потребовал доклад по делу о состоянии домов в Уфе

Жители жалуются на затопления и бездействие служб

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу, связанному с нарушением прав жильцов многоквартирных домов в Уфе.

Поводом стало обращение, опубликованное в комментариях в соцсети «ВКонтакте» на странице приемной главы ведомства. В нем жители домов на улице Тухвата Янаби сообщили о ненадлежащем содержании зданий.

По их словам, дома 1958–1960 годов постройки находятся в аварийном состоянии: разрушаются фасады, фундаменты и стены, а из-за поврежденной кровли квартиры регулярно затапливаются. При этом многочисленные обращения в различные инстанции не привели к результату.

В СК Башкирии возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства по региону Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования, а также о мерах, принимаемых для организации ремонтных работ.

