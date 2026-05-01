Выстрелили в стекло: водитель рассказал об опасном участке трассы в Башкирии

В соцсетях сообщили о стрельбе по автомобилю на трассе в Башкирии

В Башкирии водитель сообщил о возможном обстреле автомобиля на участке дороги между Белорецком и Магнитогорском. Инцидент, по его словам, произошел 30 апреля около 15:00.

Мужчина рассказал, что двигался со стороны Белорецк в направлении Магнитогорск. Примерно через километр после поворота на Муракаево, со стороны леса был произведен выстрел, предположительно из пневматического оружия. В результате было разбито пассажирское стекло автомобиля. – Будьте внимательны и осторожны в этом районе проезда,возможны партизаны в засадах, – предупредил водитель.

Официального подтверждения информации на данный момент нет.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.