Из Уфы в Белорецк запустили скоростной электропоезд «Финист»

Фото: соцсети Любови Минаковой

Из Уфы в Белорецк начал курсировать новый двухсистемный электропоезд «Финист». Об этом сообщила министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова.

Главное преимущество состава — сокращение времени в пути. Если раньше дорога занимала более шести часов, то теперь поезд проходит маршрут примерно за четыре часа. Это стало возможным благодаря автоматическому переключению между видами тока: ранее на станции Инзер требовалась длительная остановка для смены локомотива и перецепки вагонов.Кроме того, поезд способен развивать скорость до 160 км/ч.

Электропоезд будет курсировать ежедневно. Из Уфы он отправляется в 7:08 и прибывает в Белорецк в 12:06 с остановкой в Айгире. Обратный рейс стартует из Белорецка в 17:52 и прибывает в Уфу в 22:19.

Стоимость билета по маршруту Уфа — Белорецк составляет 959 рублей 40 копеек, до Айгира — 714 рублей 60 копеек.

