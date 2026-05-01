В Башкирии на майских праздниках откроются более 50 сельхозярмарок

Сельхозярмарки пройдут с 1 по 3 мая в городах и районах республики

В Башкирии с 1 по 3 мая пройдут сельскохозяйственные ярмарки сразу в 37 городах и районах. Об этом сообщили в Министерство торговли и услуг Башкортостана.

Всего за три праздничных дня в республике организуют 52 ярмарочные площадки. Традиционно на них представят натуральную продукцию местного производства — овощи, мед, а также другие товары фермерских хозяйств.

Адреса и контакты всех площадок опубликованы на официальном сайте министерства.

В Уфе ярмарки будут работать все три дня. Так, 1 мая торговлю организуют на участке улицы Правды — от Ухтомского до Мусы Джалиля, а также на улице Рабкоров, 20. В выходные дни площадки продолжат работу на улице Рабкоров, 20 и перед Дворцом спорта.

