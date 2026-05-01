Почему дорожают продукты и бензин: разъяснение Минторга Башкирии

В Минторге Башкирии рассказали, что стоит за ростом цен

Рост цен на топливо и продукты в Башкирии обусловлен сразу несколькими экономическими факторами, сообщили в Министерство торговли и услуг Башкортостана.

В ведомстве отметили, что розничные цены формируются самими участниками рынка, а государство не устанавливает их напрямую. При этом за ситуацией следят Федеральная антимонопольная служба России и прокуратура.

Среди причин подорожания топлива названы ремонты нефтезаводов, сезонный рост спроса и ситуация на мировом рынке нефти. Увеличение стоимости продуктов питания связано с ростом себестоимости производства — подорожанием сырья, упаковки, логистики и энергоресурсов.

Дополнительное давление на цены оказывают кадровый дефицит и высокая ключевая ставка, влияющая на стоимость заемных средств.

Для стабилизации цен в регионе внедряются меры поддержки: добровольные ограничения наценок, проведение ярмарок и развитие торговли продукцией местных производителей.

