В Башкирии в День поминовения запустят дополнительные автобусы до кладбищ

Власти региона организуют дополнительные рейсы и масштабные субботники

В Башкирии 2 мая пройдет традиционный День поминовения и почитания. Глава республики Радий Хабиров рассказал, что для удобства жителей опубликован QR-код с информацией о движении автобусов до кладбищ.

Власти региона обеспечат дополнительные транспортные рейсы и организуют уборку территорий. На кладбищах состоятся субботники, в рамках которых особое внимание уделят заброшенным захоронениям и памятникам, включая могилы участников Великой Отечественной войны.

Как отметил руководитель региона, дата стала ежегодной традицией, объединяющей жителей вне зависимости от религиозной принадлежности.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.