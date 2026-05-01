На проспекте Октября в Уфе электросамокатчик наехал на ребенка

Фото: ГАИ Уфы

В Уфе в Орджоникидзевском районе 30 апреля произошло ДТП с участием электросамоката. Об этом сообщили в ГАИ столицы Башкирии.

По предварительной информации, около 18:00 водитель самоката, следуя по проспекту Октября в направлении улицы Кольской, на тротуаре сбил 4-летнего ребенка.

Мальчик получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали разовую помощь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, начато административное расследование.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.