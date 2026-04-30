Вместо арестованного Ратмира Мавлиева исполнять обязанности мэра Уфы будет Сергей Кожевников

Фото: Аккаунт Сергея Кожевникова в соцсетях

Сегодня, 30 апреля, Сергей Кожевников стал исполняющим обязанности мэра Уфы. Об этом рассказали в администрации города.

Кожевников родился в 1975 году и окончил институт в Москве по направлению «Государственное и муниципальное управление». Начал карьеру после службы в армии и учебы в Уфимском энергетическом техникуме, работал монтажником и электромонтером, прошел путь до начальника цеха на предприятии ОАО «УМПО». С 2015 года руководил администрацией Калининского района, а с апреля 2022-го был первым вице-мэром Уфы.

Напомним, сегодня утром мэра Уфы Ратмира Мавлиева арестовали на два месяца по статье о превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.