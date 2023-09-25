В Башкирии 26 сентября ожидаются дожди и похолодание до +3°

Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 26 сентября, в Башкирии ожидаются осадки и похолодание. Об этом сообщили синоптики республики.

Жителям региона следует ожидать переменную облачность, в некоторых районах пройдут небольшие дожди. Будет северо-западный, северный ветер до пяти-десяти метров в секунду.

Температура воздуха грядущей ночью составит +8,+13°, местами похолодает до +3°, днем потеплеет до+17,+22°.

На некоторых участках автомобильных дорог ночью и утром образуется туман, из-за которого видимость составит 500-1000 метров.

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