В Башкирии простились с погибшим на СВО 43-летним мобилизованным

Гражданская панихида прошла на площади перед историко-краеведческим музеем. Фото: администрация Салавата
В Салавате похоронили 43-летнего Роберта Биктимирова, погибшего во время выполнения боевых задач в зоне. Об этом сообщили в администрации города.
Известно, что погибший служил в звании младшего сержанта и был мобилизован прошлой осенью.
По словам жены Роберта Биктимирова, ее муж всегда был зрелым и отзывчивым мужчиной. Она отметила, что его мама воспитала достойного человека.
У погибшего остались жена и двое сыновей.
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