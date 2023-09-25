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НовостиОбщество25 сентября 2023 5:00

В Башкирии простились с погибшим на СВО 43-летним мобилизованным

В Салавате проводили в последний путь 43-летнего младшего сержанта Роберта Биктимирова
Источник:kp.ru
Гражданская панихида прошла на площади перед историко-краеведческим музеем. Фото: администрация Салавата

Гражданская панихида прошла на площади перед историко-краеведческим музеем. Фото: администрация Салавата

В Салавате похоронили 43-летнего Роберта Биктимирова, погибшего во время выполнения боевых задач в зоне. Об этом сообщили в администрации города.

Известно, что погибший служил в звании младшего сержанта и был мобилизован прошлой осенью.

По словам жены Роберта Биктимирова, ее муж всегда был зрелым и отзывчивым мужчиной. Она отметила, что его мама воспитала достойного человека.

У погибшего остались жена и двое сыновей.

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