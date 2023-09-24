«Сердце разрывается»: Гульназ Асаева поделилась своими новыми переживаниями

Фото: соцсети Гульназ Асаевой

Певица из Башкирии Гульназ Асаева 23 сентября на странице своих социальных сетей рассказала, что отправляется в концертный тур. Исполнительница поделилась, что на сей раз ей тяжело расставаться со своей семьей. В подтверждение этому она выложила фотографию, где ее лицо залито слезами.

– Как же больно оставлять семью так надолго. Сердце разрывается. Динка так плакала, я не знаю, как я справлюсь, – подписала фото Асаева.

Она также добавила, что уже завтра встретится со своими поклонниками в Месягутово.

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