Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 сентября 2023 16:07

«Сердце разрывается»: Гульназ Асаева поделилась своими новыми переживаниями

Певица Асаева отправилась в концертный тур в слезах
Источник:kp.ru
Фото: соцсети Гульназ Асаевой

Фото: соцсети Гульназ Асаевой

Певица из Башкирии Гульназ Асаева 23 сентября на странице своих социальных сетей рассказала, что отправляется в концертный тур. Исполнительница поделилась, что на сей раз ей тяжело расставаться со своей семьей. В подтверждение этому она выложила фотографию, где ее лицо залито слезами.

– Как же больно оставлять семью так надолго. Сердце разрывается. Динка так плакала, я не знаю, как я справлюсь, – подписала фото Асаева.

Она также добавила, что уже завтра встретится со своими поклонниками в Месягутово.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.