В Башкирии пообещали теплую погоду с температурой до +25 градусов

В понедельник в Башкирии спрогнозировали теплую погоду

Синоптики Башгидрометцентра передали прогноз погоды на 25 сентября. По предоставленным данным, на территории региона пообещали теплую погоду. Температура воздуха дойдет до +25°.

Метеорологи сообщили, что в течение дня осадков не будет, ветер спрогнозировали слабый. Ночью температура воздуха составит +8,+13°, местами до +3°, днем +20,+25°.

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