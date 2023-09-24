Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 сентября 2023 11:57

В Башкирии пообещали теплую погоду с температурой до +25 градусов

Синоптики передали прогноз погоды на понедельник, 25 сентября
Источник:kp.ru
В понедельник в Башкирии спрогнозировали теплую погоду

В понедельник в Башкирии спрогнозировали теплую погоду

Синоптики Башгидрометцентра передали прогноз погоды на 25 сентября. По предоставленным данным, на территории региона пообещали теплую погоду. Температура воздуха дойдет до +25°.

Метеорологи сообщили, что в течение дня осадков не будет, ветер спрогнозировали слабый. Ночью температура воздуха составит +8,+13°, местами до +3°, днем +20,+25°.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.