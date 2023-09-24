В Башкирии изменили расписание нескольких электричек

В Башкирии изменили расписание поездов

В Башкортостанской пригородной пассажирской компании приняли решение изменить график движения электричек. Также изменится и составность некоторых поездов. По предоставленным данным, с 25 сентября увеличат число вагонов с четырех до восьми поезда №7433 Тавтиманово – Дема.

Также с 24 сентября изменился график движения поездов №7420/7412 Абдулино – Раевка – Уфа. Теперь он будет отправляться из Абдуллино в 16:34 и прибывать в Дему в 20:52.

На участке Дема-Уфа поезд выведут из движения. Поезд №6414 Уфа – Улу-Теляк теперь будет отправляться из Демы в 21:00 прибывать в Уфу в 21:14, а затем в Улу-Теляк в 22:53.

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