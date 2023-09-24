В Башкирии за неделю от укусов клещей пострадали 137 человек

В Башкирии сохраняется активность клещей

Роспотребнадзор Башкирии сообщил, что в настоящий момент, несмотря на осенние погодные условия, все еще сохраняется активность клещей. По предоставленным данным, жители региона пока еще обращаются после укусов этих насекомых.

В ведомстве сообщили, что за прошедшую неделю, в период с 18 по 22 сентября за медицинской помощью обратились 137 человек по случаю присасывания клещей.

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