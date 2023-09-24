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НовостиОбщество24 сентября 2023 7:16

В Башкирии за неделю от укусов клещей пострадали 137 человек

Роспотребнадзор Башкирии сообщил статистику пострадавших за прошлую неделю
Источник:kp.ru
В Башкирии сохраняется активность клещей

В Башкирии сохраняется активность клещей

Роспотребнадзор Башкирии сообщил, что в настоящий момент, несмотря на осенние погодные условия, все еще сохраняется активность клещей. По предоставленным данным, жители региона пока еще обращаются после укусов этих насекомых.

В ведомстве сообщили, что за прошедшую неделю, в период с 18 по 22 сентября за медицинской помощью обратились 137 человек по случаю присасывания клещей.

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