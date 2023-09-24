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НовостиОбщество24 сентября 2023 5:00

В мэрии Уфы произошли очередные кадровые перестановки

Начальником управления развития территории мэрии Уфы стал Руслан Асанов
Источник:kp.ru
В мэрии Уфы новое назначение получил Руслан Асанов

В мэрии Уфы новое назначение получил Руслан Асанов

Администрация Уфы накануне, 23 сентября, сообщила о кадровых перестановках. По предоставленным данным, начальником Управления комплексного развития территорий муниципалитета стал 44-летний Руслан Асанов.

Асанов родился в селе Калтасы Калтасинского района,закончил Уфимский юридический институт по специальности «Юриспруденция». Сейчас он кандидат юридических наук, доцент.

Свою карьеру он начал в органах внутренних дел и наркоконтроля, также трудился в БГУ и БАГСУ при главе Башкирии. Последний год был начальником отдела градостроительного контроля и выдачи разрешений администрации Уфы.

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