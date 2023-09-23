В Башкирии в ближайшие дни ожидают теплую погоду

В Башкирии в ближайшие дни будет теплая погода

В ближайшие три дня в Башкирии ожидается теплая погода. Метеорологи Башгидрометцентра сообщили, что 24, 25 и 26 сентября температура воздуха поднимется до +25°.

По предоставленным данным, 24 сентября в регионе будет слабый ветер. Ночью температура воздуха составит +8,+13°, местами до +3°, днем +20,+25°.

В понедельник, 25 сентября, будет также тепло и сухо. Ветер спрогнозировали переменный. Температура воздуха ночью +8,+13°, местами до +3°, днем +20,+25°.

Во вторник, 26 сентября, пообещали все ту же теплую погоду и слабый ветер. Температура воздуха ночью +8,+13°, местами до +3°, днем +20,+25°.

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