Глава минздрава Башкирии оказал первую помощь пострадавшим в ДТП

Фото с места происшествия опубликовал Айрат Рахматуллин

Глава минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин сегодня, 23 сентября, написал на своей странице в социальных сетях о том, что ему пришлось оказать первую медицинскую помощь пострадавшим в ДТП.

По его словам, авария произошла около села Дуваней, где столкнулись два автомобиля. В результате случившегося пострадали три человека. Так, у водителя и пассажира, в частности, были травмы живота.

– Вместе с ними дождался бригаду скорой помощи и передал их медикам, – рассказал Рахматуллин.

Он поблагодарил за оперативную работу сотрудников скорой медицинской помощи, отметив, что машина прибыла на место вызова через 12 минут.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.