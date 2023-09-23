На территории Башкирии пообещали ухудшение погоды из-за тумана

В МЧС Башкирии предупредили о сильном тумане

В МЧС Башкирии сообщили, что 24 сентября ожидается ухудшение погодных условий. По данным спасателей, на территории республики пообещали сильный туман.

Уточняется, что видимость в тумане составит 500 м и менее. На отдельных участках дорог движение будет затруднено.

В целом на территории пообещали переменную облачности и ветер от 0 до 5 м/с. Температура воздуха ночью +8,+13°, местами до +3°, днем +20,+25°.

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